Это'О прокомментировал драку с болельщиком

«У меня произошла жесткая стычка с человеком, который, вероятно, был болельщиком из Алжира.



Я хотел бы извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал таким образом, это не соответствует моей личности.



Меня оскорбили и обвинили в мошенничестве без каких-либо доказательств. По той же причине оскорблениям на этом турнире подвергались и камерунские болельщики. Я обещаю продолжать сопротивляться провокациям и ежедневным преследованиям некоторых алжирских болельщиков.



Не спорю, поражение Алжира [в матче отбора на ЧМ-2022] было жестоким, но полностью соответствовало правилам и спортивной этике.



Я призываю власти Алжира и руководство футбольной федерации сделать все, что в их силах, чтобы прекратить конфликт и не допустить серьезных проблем.



Болельщикам сборной Алжира я желаю обрести покой и преодолеть разочарование от болезненного поражения, которое уже позади», – написал президент Камерунской федерации футбола в твиттере на английском и французском языках.