ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Это’O извинился за драку с болельщиком: «Меня и камерунских фанатов оскорбляют без всякой причины. Прошу прощения, что вышел из себя»

Sports.ruиещё 1

Самюэль Это’O извинился за драку с блогером после матча Бразилии и Южной Кореи на ЧМ-2022.

Это'О прокомментировал драку с болельщиком
Фото: Sports.ruSports.ru

«У меня произошла жесткая стычка с человеком, который, вероятно, был болельщиком из Алжира.

Я хотел бы извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал таким образом, это не соответствует моей личности.

Меня оскорбили и обвинили в мошенничестве без каких-либо доказательств. По той же причине оскорблениям на этом турнире подвергались и камерунские болельщики. Я обещаю продолжать сопротивляться провокациям и ежедневным преследованиям некоторых алжирских болельщиков.

Не спорю, поражение Алжира [в матче отбора на ЧМ-2022] было жестоким, но полностью соответствовало правилам и спортивной этике.

Я призываю власти Алжира и руководство футбольной федерации сделать все, что в их силах, чтобы прекратить конфликт и не допустить серьезных проблем.

Болельщикам сборной Алжира я желаю обрести покой и преодолеть разочарование от болезненного поражения, которое уже позади», – написал президент Камерунской федерации футбола в твиттере на английском и французском языках.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители