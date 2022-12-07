Это'О прокомментировал драку с болельщиком

Самюэль Это’O извинился за драку с блогером после матча Бразилии и Южной Кореи на ЧМ-2022.
«У меня произошла жесткая стычка с человеком, который, вероятно, был болельщиком из Алжира.
Я хотел бы извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал таким образом, это не соответствует моей личности.
Меня оскорбили и обвинили в мошенничестве без каких-либо доказательств. По той же причине оскорблениям на этом турнире подвергались и камерунские болельщики. Я обещаю продолжать сопротивляться провокациям и ежедневным преследованиям некоторых алжирских болельщиков.
Не спорю, поражение Алжира [в матче отбора на ЧМ-2022] было жестоким, но полностью соответствовало правилам и спортивной этике.
Я призываю власти Алжира и руководство футбольной федерации сделать все, что в их силах, чтобы прекратить конфликт и не допустить серьезных проблем.
Болельщикам сборной Алжира я желаю обрести покой и преодолеть разочарование от болезненного поражения, которое уже позади», – написал президент Камерунской федерации футбола в твиттере на английском и французском языках.