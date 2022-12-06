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57 минут назад

Александр Мостовой: «А в Германию я и не верил»

Евро-футбол.Ру

Бывший полузащитник российской сборной Александр Мостовой не удивлен провалом немецкой сборной, которая снова, как и четыре года назад в ходе российского Мундиаля, не смогла выйти из группы. Тогда немцев «обидела» сборная Южной Кореи, а сейчас это сделала другая азиатская команда - Япония.

Мостовой: «А в Германию я и не верил»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

- В Германию не верил в 2018 году и сейчас тоже. Но немцы хорошо играли, что показали в матче с Испанией. Они должны были выигрывать у Японии, но получили голы в свои ворота, - цитирует слова Мостового издание «РИА Новости».

Напомним, что сборная Германии становилась чемпионом мира четыре раза, чаще это делала лишь Бразилия.

ЧМ-2022,Александр Мостовой,
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