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52 минуты назад

Пиняев: видно, как Месси хочет завоевать титул чемпиона мира

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев поделился впечатлениями от проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу.

Пиняев: видно, как Месси хочет завоевать титул чемпиона мира
Фото: BetassistBetassist

«Что поразило на ЧМ-2022? Голод Месси. Видно, как он голоден, как хочет завоевать единственный титул, которого нет в коллекции», – приводит слова Пиняева «РБ Спорт».

Сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу латиноамериканцев, нападающий команды Лионель Месси отметился забитым мячом. Всего на турнире в Катаре 35-летний форвард провёл четыре матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В четвертьфинале Аргентина встретится с Нидерландами. Матч состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск.

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