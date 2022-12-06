Пиняев: видно, как Месси хочет завоевать титул чемпиона мира

Полузащитник самарских « Крыльев Советов » и сборной России Сергей Пиняев поделился впечатлениями от проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу.

«Что поразило на ЧМ-2022? Голод Месси . Видно, как он голоден, как хочет завоевать единственный титул, которого нет в коллекции», – приводит слова Пиняева «РБ Спорт» .

Сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу латиноамериканцев, нападающий команды Лионель Месси отметился забитым мячом. Всего на турнире в Катаре 35-летний форвард провёл четыре матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.