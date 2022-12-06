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27 минут назад

Пиняев рассказал, что его удивило на чемпионате мира в Катаре

Евро-футбол.Ру

Молодой российский футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что его удивило на проходящем сейчас в Катаре мундиале.

Пиняев рассказал, что его удивило на чемпионате мира в Катаре
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Так, по словам 18-летнего игрока, его поразил «голод» капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Видно, как он хочет завоевать этот трофей, которого до сих пор нет в его большой коллекции», - цитирует Пиняева «РБ Спорт».

Также россиянина приятно удивили азиатские команды – сборные Японии и Южной Кореи. Пиняев отметил, что сборной России, если РФС всё же перейдёт в Азиатскую футбольную конфедерацию, легко с ними не будет.

Ранее о потенциальном переходе в АФК высказался российский тренер Дмитрий Черышев.

ЧМ-2022,Сергей Пиняев,Дмитрий Черышев,Лионель Месси,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,РФС,
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