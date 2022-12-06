Пиняев рассказал, что его удивило на чемпионате мира в Катаре

Молодой российский футболист самарских « Крыльев Советов » Сергей Пиняев рассказал, что его удивило на проходящем сейчас в Катаре мундиале.

«Видно, как он хочет завоевать этот трофей, которого до сих пор нет в его большой коллекции», - цитирует Пиняева «РБ Спорт» .

Также россиянина приятно удивили азиатские команды – сборные Японии и Южной Кореи. Пиняев отметил, что сборной России, если РФС всё же перейдёт в Азиатскую футбольную конфедерацию, легко с ними не будет.