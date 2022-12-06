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1 час назад

Сборная Марокко победила Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре

Илья Родин

Сборная Марокко одержала победу над национальной командой Испании со счетом 3:0. Матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре проходил на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Об этом пишет «Чемпионат».

Сборная Марокко вышла в 1/4 финала ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что команды не открыли счет в первом тайме. На 25-й минуте был голевой момент, но испанцы не смогли поразить ворота соперника.

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На 54-й минуте также был возможен гол. «Марко Асенсио покатил мяч на Дани Ольмо, разыграв стандарт, а тот резко пробил от края штрафной под перекладину, [но вратарь марокканцев] Боно в прыжке кулаком отбил мяч в сторону».

По данным портала, за ходом матча следили 44667 болельщиков. Часть из них получила бесплатные билеты от властей Катара.

Матч между командами Марокко и Испании в первые 90 минут был едва ли не самым тоскливым из всех, что прошли на чемпионате мира в Катаре, сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

В итоге, сборная Марокко в серии пенальти победила команду Испании и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Напомним, что испанская сборная на групповом этапе выступала в квартете Е и заняла второе место. Команда набрала меньше очков, чем Япония, но опередила ФРГ и Коста-Рику. Марокканцы выступали в группе F. Они победили Бельгию, Канаду и сыграли вничью с Хорватией.

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