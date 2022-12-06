​Губерниев: «Испания снова домой, балбесы»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу результата матча сборных Марокко и Испании в 1/8 финала чемпионата мира - 2022.

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Напомним, что сборная Марокко обыграла Испанию по пенальти после нулевой ничьей по итогам 120 минут.

«Марокко! Да-а-а-а-а… Испания снова домой, балбесы…» - написал Губерниев в тел

«Испанцы за 120 минут и серию пенальти ничего Марокко не забили… Домо-о-о-о-о-о-ой», - добавил журналист.