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1 час назад

​Губерниев: «Испания снова домой, балбесы»

Евро-футбол.Руиещё 5

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу результата матча сборных Марокко и Испании в 1/8 финала чемпионата мира - 2022.

​Губерниев: «Испания снова домой, балбесы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что сборная Марокко обыграла Испанию по пенальти после нулевой ничьей по итогам 120 минут.

«Марокко! Да-а-а-а-а… Испания снова домой, балбесы…» - написал Губерниев в тел

«Испанцы за 120 минут и серию пенальти ничего Марокко не забили… Домо-о-о-о-о-о-ой», - добавил журналист.

Напомним, что сборная Испании проиграла на стадии 1/8 финала по пенальти на втором мундиале подряд. В 2018 году «красная фурия» уступила России.

ЧМ-2022,Дмитрий Губерниев,
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