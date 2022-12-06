Самедов подвёл итоги выступления сборной Испании на ЧМ-2022

«Не знаю, чего на этом чемпионате мира Испании не хватило. Они ярко начали. Потенциал атакующий был виден сразу. В итоге видите, как получилось с японцами. Мне кажется, поражение от Японии должно было Испанию немного опустить на землю, взбодрить» — приводит слова участника домашнего чемпионата мира издание «Спорт-Экспресс».