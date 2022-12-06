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1 час назад

Самедов подвёл итоги выступления сборной Испании на ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист российской национальной команды Александр Самедов высказался о вылете испанской сборной с ЧМ-2022.

Самедов подвёл итоги выступления сборной Испании на ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Не знаю, чего на этом чемпионате мира Испании не хватило. Они ярко начали. Потенциал атакующий был виден сразу. В итоге видите, как получилось с японцами. Мне кажется, поражение от Японии должно было Испанию немного опустить на землю, взбодрить» — приводит слова участника домашнего чемпионата мира издание «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил уровень марокканской сборной, выделив дисциплину и хороший подбор футболистов.

Напомним, что Испания закончила своё выступление в Катаре, проиграв с сухим счётом серию пенальти после нулевой ничьи против Марокко.

ЧМ-2022,Александр Самедов,
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