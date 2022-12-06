Сборная Португалии разгромила команду Швейцарии в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Португалии и Швейцарии завершили матч матч 1/8 финала на Чемпионате мира-2022 в Катаре со счётом 6:1. Онлайн-трансляцию игры вёл «Матч ТВ».
Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил. Первый мяч оказался в воротах Швейцарии на 17 минуте – стремительная атака Португалии завершилась эффектным ударом от Гонсалу Рамуша. Удвоил счёт Пепе – высокий прыжок и меткий удар головой на 33 минуте закрепил лидерство португальской команды.
Второй тайм прошёл ещё более интенсивно – на 51 минуте Рамуш забил ещё один мяч с правого фланга, а уже на 55 минуте Геррейру окончательно уничтожил мораль швейцарских болельщиков четвёртым голом. Впрочем, небольшая реабилитация от Швейцарии всё же последовала на 58 минуте. Мануэль Аканджи воспользовался розыгрышем углового и немного сократил разрыв между сборными. Но чуда не произошло – на 67 минуте Гонсалу Рамуш исполнил хет-трик, а на второй дополнительной минуте матча Леау поставил жирную точку во всей игре – шестой мяч попал в ворота Швейцарской сборной.
Отметим, что целых три мяча забил Гонсалу Рамуш – самый молодой форвард сборной Португалии, которым главный тренер команды Фернанду Сантуш заменил легендарного Криштиану Роналду. Если верить словам Сантуша, Роналду был отправлен на скамейку запасных по «тактическим» соображениям.
Ранее сборная Марокко одержала победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.