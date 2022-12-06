Сборная Португалии разгромила команду Швейцарии в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Второй тайм прошёл ещё более интенсивно – на 51 минуте Рамуш забил ещё один мяч с правого фланга, а уже на 55 минуте Геррейру окончательно уничтожил мораль швейцарских болельщиков четвёртым голом. Впрочем, небольшая реабилитация от Швейцарии всё же последовала на 58 минуте. Мануэль Аканджи воспользовался розыгрышем углового и немного сократил разрыв между сборными. Но чуда не произошло – на 67 минуте Гонсалу Рамуш исполнил хет-трик, а на второй дополнительной минуте матча Леау поставил жирную точку во всей игре – шестой мяч попал в ворота Швейцарской сборной.