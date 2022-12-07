Кто выиграет ЧМ-2022 по футболу: прогноз суперкомпьютера

Явный фаворит – Бразилия.

6 декабря завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, и суперкомпьютер компании Five Thirty Eight оценил шансы команд в борьбе за Кубок мира. Напомним, за основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. В четвертьфинал ЧМ вышли восемь сборных: Нидерланды, Аргентина, Франция, Англия, Хорватия, Бразилия, Марокко и Португалия. По версии суперкомпьютера, главными претендентами на победу являются бразильцы.

Видео дня

1. Бразилия — 33%

В 1/8 финала «пентакампеоны» разгромили сборную Южной Кореи со счётом 4:1. На групповом этапе бразильцы набрали шесть очков: всухую обыграв Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), они затем уступили Камеруну (0:1) в последнем туре.

2-3. Португалия — 14%

В первом матче плей-офф сборная Португалии без Криштиану Роналду в стартовом составе легко расправилась со Швейцарией — 6:1. В групповом турнире пиренейцы стартовали с двух побед — над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), после чего, досрочно обеспечив себе выход в 1/8 финала, проиграли команде Южной Кореи (1:2).

2-3. Англия — 14%

Родоначальники не испытали особых проблем в 1/8, разгромив Сенегал 3:0. В группе они также были явно сильнее конкурентов, набрав семь очков из девяти возможных. За разгромом Ирана (6:2) в 1-м туре последовали ничья с США (0:0) и разгром Уэльса (3:0).

4. Аргентина — 13%

В первом матче плей-офф футболисты Лионеля Скалони оказались сильнее сборной Австралии — 2:1. Аргентина начала турнир с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2), но затем с одинаковым счётом 2:0 выиграла оставшиеся матчи в группе — у Мексики и Польши.

5. Франция — 12%

В 1/8 финала действующие чемпионы мира уверенно обыграли поляков (3:1). Франция досрочно вышла из группы. В первых двух матчах футболисты Дидье Дешама обыграли Австралию и Данию (4:1 и 2:1 соответственно), после чего уступили Тунису (0:1).

6. Нидерланды — 7%

В первом матче плей-офф «оранжевые» прошли сборную США (3:1). Они начали турнир с победы над Сенегалом (2:0), после чего сыграли вничью с Эквадором (1:1) и обыграли Катар (2:0).

7. Хорватия — 4%

В 1/8 финала хорваты лишь в серии пенальти одолели команду Японии (1:1, 3:1 пен.). В группе действующие вице-чемпионы мира выиграли лишь один матч, а именно во 2-м туре у Канады (4:1). Помимо этого, были две нулевые ничьи — с Марокко и Бельгией.

8. Марокко — 3%

Африканская сборная сенсационно обыграла испанцев в первом матче плей-офф — 0:0 в основное и дополнительное время и 3:0 по пенальти. Марокканцы начали турнир с 0:0 с командой Хорватии, после чего победили Бельгию (2:0) и Канаду (2:1).

Сбылись ли предыдущие прогнозы?

Напомним, ранее суперкомпьютер предсказал исходы всех матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Нидерланды — США, Аргентина — Австралия, Франция — Польша, Англия — Сенегал, Япония — Хорватия, Бразилия — Южная Корея, Марокко — Испания и Португалия — Швейцария. Он правильно определил семь исходов из восьми, допустив ошибку лишь в паре Марокко — Испания.

Расписание четвертьфиналов чемпионата мира 2022 года в Катаре по футболу

Чемпионат.com

Время — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».

9 декабря

18:00. Хорватия — Бразилия

22:00. Нидерланды — Аргентина.

10 декабря

18:00. Марокко — Португалия