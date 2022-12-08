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1 час назад

Катар посетили более 765 тысяч человек за первые две недели чемпионата мира по футболу — СМИ

Матч ТВиещё 1

Катар посетили более 765 тысяч человек за первые две недели чемпионата мира по футболу, сообщает Рейтер.

Катар посетили более 765 тысяч человек за первые две недели ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, эта цифра не соответствует ожиданиям страны, так как руководство рассчитывало на приток в 1,2 миллиона человек в течение месяца. Организаторы турнира ранее определили, что пиковый период для иностранных болельщиков придется на 24–28 ноября во время группового этапа.

В отчете, подготовленном Высшим комитетом по проведению и наследию ЧМ 2022, говорится, что за первые 17 дней турнир посетили 765 859 иностранцев, более половины из которых уже уехали. Также зарегистрировано 1,33 миллиона зрителей и 3,09 миллиона проданных билетов на матчи чемпионата мира, который завершится 18 декабря. Совокупная посещаемость стадионов на первых 52 матчах составила 2,65 миллиона человек.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что посещаемость стадионов в Катаре превысила этот показатель за аналогичный период на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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