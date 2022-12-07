Уткин назвал главную проблему сборной Испании

Футбольный эксперт Василий Уткин прокомментировал вылет сборной Испании с чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«По мне - сборная Испании сегодня - набор идеальных исполнителей непонятно чего. Нынешняя сборная Испании - это команда без лидеров, это команда почти идеально заскиллованных подыгрывающих. Ферран Торрес запасной в «Барсе», Асенсио в «Реале». Бускетс не решает. Единственный топ - отважный Гави. Этого мало», — написал Василий Уткин в своем телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».
Сборная Испании в 1/8 финала ЧМ-22 проиграла Марокко в серии послематчевых пенальти (0:3). Основное время матча закончилось без забитых мячей.
Незадолго до начала игры стало известно, что главный тренер Испании Луис Энрике покинет команду после окончания турнира. На его место уже есть потенциальная замена.
Сборная Марокко проведет следующий матч в 1/4 финала 10 декабря в 18:00 мск против Португалии.