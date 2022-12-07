Уткин назвал главную проблему сборной Испании

«По мне - сборная Испании сегодня - набор идеальных исполнителей непонятно чего. Нынешняя сборная Испании - это команда без лидеров, это команда почти идеально заскиллованных подыгрывающих. Ферран Торрес запасной в «Барсе», Асенсио в «Реале». Бускетс не решает. Единственный топ - отважный Гави. Этого мало», — написал Василий Уткин в своем телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».