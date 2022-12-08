The Guardian назвал фаворита Чемпионата Мира по футболу

Издание The Guardian составило список фаворитов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу.
На первое место в рейтинге газета поставила национальную команду Бразилии. Сборная Франции заняла вторую строчку в топе. Тройку лучших замкнула Португалия. Далее идут сборные Англии, Аргентины, Нидерландов, Марокко и Хорватии.
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе». Четвертьфинальные матчи начнутся в пятницу, 9 декабря. Бразилия встретится с Хорватией, Англия — с Францией, Нидерланды попытают удачу в матче с Аргентиной, а Португалия сыграет с Марокко.
Ранее Алехандро Камано, представляющий интересы полузащитника сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, заявил, что его клиент играет на уколах на чемпионате мира — 2022.