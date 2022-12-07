В Катаре начали разбирать один из стадионов ЧМ-22

Работы по демонтажу арены "Стадион-974", на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу, начались в Дохе. Об этом в среду сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Стадион, составленный из грузовых контейнеров, принял семь матчей чемпионата мира.

В среду у стадиона уже появилась строительная техника, которая приступила к демонтажу конструкций, окружающих стадион. Рабочие также начали снимать плакаты с логотипами турнира по периметру стадиона.