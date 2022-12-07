Рядом со стадионом ЧМ по футболу в Катаре прошел торнадо

В Катаре недалеко от стадиона Чемпионата мира по футболу прошел торнадо. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В сети распространилось видео, на котором заметен столб, поднимающийся к небу. Вихрь засняли в среду, 7 декабря, в Рас-Лаффане. В 20 км от этого места находится город Эль-Хаур со стадионом «Эль-Байт», где проходят матчи первенства.
Никаких сведений о пострадавших или разрушений пока не поступало.
Ранее посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что несмотря на беспрецедентную критику, обрушившуюся на Катар во время подготовки к чемпионату мира, страна смогла успешно организовать мероприятие. По его словам, мечта о кубке мира на Ближнем Востоке впервые стала реальностью. Это «открыло двери для сближения народов и собирая все мировые культуры в одном месте».