Рядом со стадионом ЧМ по футболу в Катаре прошел торнадо

В Катаре недалеко от стадиона Чемпионата мира по футболу прошел торнадо. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В сети распространилось видео, на котором заметен столб, поднимающийся к небу. Вихрь засняли в среду, 7 декабря, в Рас-Лаффане. В 20 км от этого места находится город Эль-Хаур со стадионом «Эль-Байт», где проходят матчи первенства.

Никаких сведений о пострадавших или разрушений пока не поступало.