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1 час назад

Рядом со стадионом ЧМ по футболу в Катаре прошел торнадо

Елена Прошина

В Катаре недалеко от стадиона Чемпионата мира по футболу прошел торнадо. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Рядом со стадионом ЧМ по футболу в Катаре прошел торнадо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сети распространилось видео, на котором заметен столб, поднимающийся к небу. Вихрь засняли в среду, 7 декабря, в Рас-Лаффане. В 20 км от этого места находится город Эль-Хаур со стадионом «Эль-Байт», где проходят матчи первенства.

Никаких сведений о пострадавших или разрушений пока не поступало.

Ранее посол Катара в Москве Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что несмотря на беспрецедентную критику, обрушившуюся на Катар во время подготовки к чемпионату мира, страна смогла успешно организовать мероприятие. По его словам, мечта о кубке мира на Ближнем Востоке впервые стала реальностью. Это «открыло двери для сближения народов и собирая все мировые культуры в одном месте».

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