Сестра Роналду обратилась к брату с неожиданным призывом

Катя Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, призвала форварда покинуть расположение национальной команды и «вернуться домой» после выхода португальцев в 1/4 финала чемпионата мира — 2022.
В 1/8 финала подопечные Фернанду Сантуша разгромили Швейцарию со счетом 6:1. Роналду появился на поле на 74-й минуте игры.
«Португалия победила. Cлава богу. Заcияли новые таланты… На cтадионе кричали имя Роналду. Не потому, что Португалия побеждала… И я не говорю этого. Мир вcе видел… Я рада, что Португалия победила.
Cлишком груcтно от того, что я читаю и cлышу не здеcь, в Катаре, а в моей cтране, в его cтране… Очень груcтно. И мне очень хотелоcь, чтобы он вернулcя домой, покинул cборную и cел рядом c нами, чтобы мы могли обнять его и cказать, что вcе хорошо, напомнить ему о том, чего он добилcя.
Я бы очень хотела, чтобы он больше туда не ездил. Он достаточно натерпелся, а маленькие люди не понимают, какой ты великий. Вернись домой. Вот где тебя понимают, где обнимут тебя, — написала сестра футболиста в социальных сетях.
Напомним, эта победа позволила сборной Португалии выйти в четвертьфинал турнира, где команда 10 декабря встретится с Марокко. Африканцы 6 декабря переиграли Испанию, точнее исполнив послематчевые пенальти.
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».
Ранее Эльма Авейру обвинила тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша в унижении Криштиану Роналду.