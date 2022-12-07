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22 минуты назад

Фото хорватской болельщицы с арабами на чемпионате мира стало вирусным

Чемпионат.com

30-летняя супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль вновь оказалась в центре внимания на чемпионате мира в Катаре. Фото хорватской болельщицы с арабскими мужчинами стало вирусным в соцсетях — оно собирает десятки тысяч лайков и комментариев. На фото запечатлено, как арабские мужчины делают селфи с моделью из Хорватии.

Фото хорватской болельщицы с арабами на чемпионате мира стало вирусным
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, ранее Кнолль подверглась критике за откровенный наряд на одном из матчей ЧМ-2022 в Катаре. На критику девушка ответила ещё более откровенным нарядом, чем вызвала массу обсуждений. Позже в соцстеях стали появляться фотографии, на которых видно, как арабские мужчины любуются хорватской моделью. Однако в публичных заявлениях катарцы утверждают, что им не нравится, как одета Кнолль, поэтому они на неё и смотрят.

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