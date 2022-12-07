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1 час назад

Месси захотели внести в черный список в Мексике

Илья Родин

В Мексике продолжается скандал, вызванный неосторожным поведением легендарного футболиста Лионеля Месси в раздевалке. Об этом пишет «Чемпионат».

Месси захотели внести в черный список в Мексике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 26 ноября сборная Аргентины победила национальную команду Мексики в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:0. Месси в этой игре забил победный мяч и отдал результативную передачу.

После игры он зашел в раздевалку и случайно откинул ногой лежавшую на полу футболку, принадлежавшую одному из игроков мексиканской команды.

Видео из раздевалки было опубликовано на спортивных ресурсах и быстро получило вирусное распространение, в том числе и в соцсетях Мексики.

Отмечается, что мексиканцы выразили резкое неодобрение поступку футболиста. Постепенно дискуссия затихла, но затем вспыхнула вновь, когда в дело вмешалась Марсия Клементе Гарсия Морено - 37-летний мексиканский политик федерального уровня.

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Она очень возмутилась поступком Месси и призвала объявить игрока персоной нон грата в стране. Морено подчеркнула, что «он проявил [к Мексике] явное презрение и неуважение».

По данным портала, внесение игрока в черный список маловероятно на основе видео из раздевалки.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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