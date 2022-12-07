Месси захотели внести в черный список в Мексике

В Мексике продолжается скандал, вызванный неосторожным поведением легендарного футболиста Лионеля Месси в раздевалке. Об этом пишет «Чемпионат».

Отмечается, что 26 ноября сборная Аргентины победила национальную команду Мексики в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:0. Месси в этой игре забил победный мяч и отдал результативную передачу.

После игры он зашел в раздевалку и случайно откинул ногой лежавшую на полу футболку, принадлежавшую одному из игроков мексиканской команды.

Видео из раздевалки было опубликовано на спортивных ресурсах и быстро получило вирусное распространение, в том числе и в соцсетях Мексики.

Отмечается, что мексиканцы выразили резкое неодобрение поступку футболиста. Постепенно дискуссия затихла, но затем вспыхнула вновь, когда в дело вмешалась Марсия Клементе Гарсия Морено - 37-летний мексиканский политик федерального уровня.

Она очень возмутилась поступком Месси и призвала объявить игрока персоной нон грата в стране. Морено подчеркнула, что «он проявил [к Мексике] явное презрение и неуважение».