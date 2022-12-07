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1 час назад

Сербский футбольный союз оштрафовали за флаг с Косово

Елена Прошина

Международная федерация футбола оштрафовала Футбольный союз Сербии после того, как сербская сборная вывесила флаг страны с Косово в её составе. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт» со ссылкой на Associated Press.

Сербский футбольный союз оштрафовали за флаг с Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Флаг заметили в раздевалке сборной перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира между Сербией и Бразилией. Кроме изображения, на флаге также была надпись «капитуляции не будет». После обнаружения флага Федерация футбола Косова подала жалобу в ФИФА и На Футбольный союз Сербии был наложен штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков.

Кроме того, ФИФА оштрафовала на 50 тысяч швейцарских франков Хорватский футбольный союз. Один из болельщиков команды показал баннер с надписью «Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борян» во время матча группового этапа чемпионата мира, когда хорваты играли против канадцев. Эта надпись – отсылка к тому факту, что семья вратаря сборной Канады Милана Боряна бежала из Книна, бывшей столицы самопровозглашеннй республики Сербская Краина, после ввода хорватских войск в 1995 году.

Ранее рядом с одним из стадионов Чемпионата мира по футболу в Катаре прошел торнадо.

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