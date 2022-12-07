На Чемпионате мира по футболу в Катаре один из сотрудников пресс-службы сборной Бразилии сбросил на пол кота во время проведения пресс-конференции. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Видео с этим поступком появилось в сети. Кот запрыгнул на стол во время общения игрока из сборной Бразилии с журналистами. После этого пресс-атташе команды схватил животное за шкирку и скинул со стола.

Впрочем, несмотря на грубое обращение, кот всё же остался на пресс-конференции. Судя по свидетельствам очевидцев, кот не пострадал – он громко мурлычет и продолжает активно общаться со всеми желающими.