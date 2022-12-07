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1 час назад

Сотрудник сборной Бразилии сбросил кота со стола на пресс-конференции на ЧМ -2022

Елена Прошина

На Чемпионате мира по футболу в Катаре один из сотрудников пресс-службы сборной Бразилии сбросил на пол кота во время проведения пресс-конференции. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Видео с этим поступком появилось в сети. Кот запрыгнул на стол во время общения игрока из сборной Бразилии с журналистами. После этого пресс-атташе команды схватил животное за шкирку и скинул со стола.

Впрочем, несмотря на грубое обращение, кот всё же остался на пресс-конференции. Судя по свидетельствам очевидцев, кот не пострадал – он громко мурлычет и продолжает активно общаться со всеми желающими.

Роналду призвали покинуть ЧМ в Катаре

Напомним, Бразилия вышла в четвертьфинала Чемпионата мира по футболу-2022, разгромив Южную Корею со счётом 6:1.

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