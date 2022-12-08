Ди Мария: Луи ван Гал — худший тренер в моей карьере

«Наши отношения были разорваны, я хотел уехать из « Манчестер Юнайтед» к чёртовой матери. Руководство знало, что моей проблемой был Луи ван Гал. Мы выиграли со счётом 3:0, я забил гол и отдал голевую передачу, а на следующий день он позвонил мне, чтобы показать видео с каждым моим неудачным пасом. Худший тренер в моей карьере», — цитирует аргентинца Ataque Futbolero.