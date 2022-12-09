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2 часа назад

ЧМ-2022, призовые чемпионата мира в Катаре, сколько денег получат сборные за участие, призовой фонд, сравнение с Россией

Чемпионат.comиещё 4

Доходы ФИФА растут, а вместе с ними и выплаты участникам.

Призовой фонд в Катаре сравнили с Россией
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Чемпионат мира в самом разгаре, но его интересно рассматривать не только с игровой точки зрения. Ведь турнир в Катаре — это ещё и огромные деньги. А сколько вообще получат участники? Давайте разбираться.

Доходы ФИФА увеличиваются. Столько организация ещё не зарабатывала

Для начала коротко о том, откуда вообще ФИФА берёт деньги. После окончания чемпионата мира организация запускает четырёхлетний цикл, который покрывает отборочный этап и финальный турнир следующего чемпионата. Выручка поступает с трёх направлений. Вот как деньги распределились в нынешнем цикле:

  • права на теле- и онлайн-трансляции — $ 3,5 млрд;
  • спонсорские контракты — $ 2,4 млрд;
  • продажа билетов — $ 1,1 млрд.

С учётом остальных источников дохода общая сумма составила $ 7,89 млрд, и это рекорд! Для сравнения, предыдущий чемпионат мира, который проходил в России и также стал рекордным, вместе с отборочным циклом принёс ФИФА $ 6,421 млрд.

В XXI веке доходы ФИФА с каждым циклом стремительно растут, и вместе с ними на несколько десятков процентов увеличивается призовой фонд.

Чемпионат.ком

ЧМ-2022 — рекордный. Даже в России четыре года назад платили меньше

Из призового фонда в $ 1 млрд непосредственно на выплату призовых в этом году уйдёт $ 440 млн — как и в предыдущих случаях, это рекорд. Для сравнения, на ЧМ-2018 эта сумма составляла $ 400 млн.

Как вы уже поняли, в призовой фонд входит не только сумма призовых выплат. Это также:

  • деньги на подготовку: выплачиваются федерациям стран, чьи сборные участвуют в турнире;
  • программа выплат клубам — ФИФА платит клубам, чьи футболисты выступают на чемпионате мира. Фонд на ЧМ-2022 — $ 310 млн;
  • страховой взнос для клубов: если футболист получает травму во время чемпионата мира, его клуб получает отдельную выплату. Фонд на ЧМ-2022 — $ 70 млн.

А теперь непосредственно о призовых на ЧМ-2022. Вот как они распределяются!

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