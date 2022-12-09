Призовой фонд в Катаре сравнили с Россией

Доходы ФИФА растут, а вместе с ними и выплаты участникам.
Чемпионат мира в самом разгаре, но его интересно рассматривать не только с игровой точки зрения. Ведь турнир в Катаре — это ещё и огромные деньги. А сколько вообще получат участники? Давайте разбираться.
Для начала коротко о том, откуда вообще ФИФА берёт деньги. После окончания чемпионата мира организация запускает четырёхлетний цикл, который покрывает отборочный этап и финальный турнир следующего чемпионата. Выручка поступает с трёх направлений. Вот как деньги распределились в нынешнем цикле:
С учётом остальных источников дохода общая сумма составила $ 7,89 млрд, и это рекорд! Для сравнения, предыдущий чемпионат мира, который проходил в России и также стал рекордным, вместе с отборочным циклом принёс ФИФА $ 6,421 млрд.
В XXI веке доходы ФИФА с каждым циклом стремительно растут, и вместе с ними на несколько десятков процентов увеличивается призовой фонд.
Из призового фонда в $ 1 млрд непосредственно на выплату призовых в этом году уйдёт $ 440 млн — как и в предыдущих случаях, это рекорд. Для сравнения, на ЧМ-2018 эта сумма составляла $ 400 млн.
Как вы уже поняли, в призовой фонд входит не только сумма призовых выплат. Это также:
А теперь непосредственно о призовых на ЧМ-2022. Вот как они распределяются!