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1 час назад

Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии из-за конфликта с тренером

Газета.Ru

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил главному тренеру Фернанду Сантушу о том, что может уйти из команды из-за конфликта с наставником. Об этом сообщает Record.

Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным издания, 37-летний футболист задумался об уходе после того, как был заменен по ходу матча с Южной Кореей (1:2) на групповом этапе чемпионата мира — 2022 в Катаре. Роналду был недоволен решением Сантуша, крикнув тренеру: «Ты чертовски спешишь заменить меня!» Напомним, в том матче игрок был заменен на 65-й минуте.

В матче против сборной Швейцарии (6:1) в 1/8 финала Роналду не попал в стартовый состав национальной команды, появившись на поле только на 73-й минуте при счете 5:1.

Следующий матч Португалия проведет против сборной Марокко, которая в 1/8 финала выбила Испанию, оказавшись сильнее в серии пенальти. Игра состоится 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался тренироваться с запасными игроками сборной Португалии.

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