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39 минут назад

Черчесов оценил вылет Испании с ЧМ-2022 и вспомнил о турнире в России

Lenta.ruиещё 3

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил вылет национальной команды Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводят «Известия».

Черчесов оценил вылет Испании с ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист вспомнил о мундиале-2018 в России, когда отечественная команда одержала победу над Испанией в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти.

«Мне присылали сообщения: "С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?" На ЧМ-2018 мы их связали по рукам и ногам, не дали разбежаться, в итоге было минимум моментов», — рассказал он.

Тренер добавил, что в матчах с Испанией необходимо отдать сопернику пространство, но не инициативу.

6 декабря в матче 1/8 финала ЧМ-2022 испанцы проиграли марокканцам и вылетели с чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей. Сборная Марокко оказалась сильнее в серии послематчевых пенальти — 3:0.

С декабря 2021 года Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош». До этого пять лет он был главным тренером сборной России. Вместе с ним национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Тренер покинул пост после неудачного выступления команды на чемпионате Европы в 2021 году.

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