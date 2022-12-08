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1 час назад

Футболист сборной Хорватии Брозович установил рекорд чемпионатов мира

Газета.Ru

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Хорватии Марцело Брозович установил рекорд чемпионатов мира по пробегу в отдельно взятом матче.

Футболист сборной Хорватии установил рекорд чемпионатов мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В матче против сборной Японии в 1/8 финала, где хорваты оказались сильнее в серии пенальти, Брозович преодолел дистанцию 16,7 км. Тем самым 30-летний хавбек побил рекорд мундиалей, установленный им же в полуфинальном матче ЧМ-2018 против сборной Англии — 16,3 км.

Marca сообщает, что Брозович также является лидером турнира в Катаре по общему пробегу — 56,26 км. Следом расположились американец Тайлер Адамс (49,62 км), австралиец Джексон Ирвин (48,96 км), марокканец Софьян Амрабат (48,01 км) и испанец Педри (46,62 км).

Четвертьфинальная стадия турнира стартует 9 декабря. Ранее стали известны все четыре пары 1/4 финала: Нидерланды — Аргентина (игра пройдет 9 декабря), Хорватия — Бразилия (9 декабря), Марокко — Португалия (10 декабря), Англия — Франция (10 декабря).

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии по футболу потерпела самое разгромное поражение за 60 лет.

ЧМ-2022,Тайлер Адамс,Марцело Брозович,
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