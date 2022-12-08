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1 час назад

Болельщица сборной Хорватии Кнолль выбрала самого красивого футболиста команды

Чемпионат.com

Хорватская модель Ивана Кнолль рассказала, кого считает самым красивым игроком в составе хорватской национальной команды. В 1/4 финала балканцы встретятся с национальной командой Бразилии. Хорваты заняли первое место в отборочной группе на мундиаль. Они играли в одном отборочном цикле вместе со сборной России.

Скандальная хорватская болельщица выбрала самого красивого футболиста
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Лука Модрич — мой фаворит, он лучший игрок. Самый красивый для меня Йошко Гвардиол», — цитирует модель Jutarnji.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

ЧМ-2022,Лука Модрич,СБОРНАЯ РОССИИ,
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