Скандальная хорватская болельщица выбрала самого красивого футболиста

Хорватская модель Ивана Кнолль рассказала, кого считает самым красивым игроком в составе хорватской национальной команды. В 1/4 финала балканцы встретятся с национальной командой Бразилии. Хорваты заняли первое место в отборочной группе на мундиаль. Они играли в одном отборочном цикле вместе со сборной России .

« Лука Модрич — мой фаворит, он лучший игрок. Самый красивый для меня Йошко Гвардиол», — цитирует модель Jutarnji.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.