Футболисты сборной Бразилии продолжат танцевать после забитых голов

Футболисты сборной Бразилии продолжат танцевать, празднуя забитые мячи на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции в четверг рассказал главный тренер бразильской команды Тите.
Игроки сборной Бразилии в полном составе празднуют каждый гол, забитый на чемпионате мира, танцами. В матче 1/8 финала с командой Южной Кореи (4:1) после третьего забитого мяча танец вместе с футболистами исполнил сам Тите. Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" ирландец Рой Кин раскритиковал Тите, посчитав это неуважением к сопернику.
"Это не является неуважением с нашей стороны. Это наша культура. Мне очень жаль, что кто-то не понимает и не знает этого. Мы будем танцевать и праздновать и дальше", - сказал Тите.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бразилия 9 декабря сыграет с командой Хорватии.