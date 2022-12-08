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1 час назад

Тите заявил, что футболисты сборной Бразилии продолжат танцевать после забитых голов

ТАСС

Футболисты сборной Бразилии продолжат танцевать, празднуя забитые мячи на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции в четверг рассказал главный тренер бразильской команды Тите.

Футболисты сборной Бразилии продолжат танцевать после забитых голов
Фото: ТАССТАСС

Игроки сборной Бразилии в полном составе празднуют каждый гол, забитый на чемпионате мира, танцами. В матче 1/8 финала с командой Южной Кореи (4:1) после третьего забитого мяча танец вместе с футболистами исполнил сам Тите. Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" ирландец Рой Кин раскритиковал Тите, посчитав это неуважением к сопернику.

"Это не является неуважением с нашей стороны. Это наша культура. Мне очень жаль, что кто-то не понимает и не знает этого. Мы будем танцевать и праздновать и дальше", - сказал Тите.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бразилия 9 декабря сыграет с командой Хорватии.

ЧМ-2022,Манчестер Юнайтед,
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