Назван новый тренер сборной Испании по футболу

Федерация футбола Испании объявила имя нового главного тренера национальной команды. Им стал Луис де ла Фуэнте.
С 2018 года он руководил молодёжной сборной Испании (U21). Отметим, что в 2019 году он помог испанской молодёжке завоевать золотые медали на чемпионате Европы в Италии.
В качестве футболиста де ла Фуэнте большую часть карьеры выступал в составе родного для него «Атлетика» из Бильбао. Также в его карьере были «Севилья» и «Алавес».
Отметим, что сборной Испании с 2018 года руководил Луис Энрике (с небольшим перерывом в 2019 году из-за смерти младшей дочери). «Красная фурия» на ЧМ-2022 в Катаре уступила сборной Марокко на стадии 1/8 финала (0:0, 0:3 — по пенальти), после чего он решил покинуть занимаемую должность.