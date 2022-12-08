Назван новый тренер сборной Испании по футболу

Федерация футбола Испании объявила имя нового главного тренера национальной команды. Им стал Луис де ла Фуэнте.

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С 2018 года он руководил молодёжной сборной Испании (U21). Отметим, что в 2019 году он помог испанской молодёжке завоевать золотые медали на чемпионате Европы в Италии.

В качестве футболиста де ла Фуэнте большую часть карьеры выступал в составе родного для него «Атлетика» из Бильбао. Также в его карьере были «Севилья» и «Алавес».