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39 минут назад

Луис де ла Фуэнте назначен на должность главного тренера сборной Испании

Betassist

Федерация футбола Испании объявила имя нового главного тренера национальной команды. Им стал Луис де ла Фуэнте.

Назван новый тренер сборной Испании по футболу
Фото: BetassistBetassist

С 2018 года он руководил молодёжной сборной Испании (U21). Отметим, что в 2019 году он помог испанской молодёжке завоевать золотые медали на чемпионате Европы в Италии.

В качестве футболиста де ла Фуэнте большую часть карьеры выступал в составе родного для него «Атлетика» из Бильбао. Также в его карьере были «Севилья» и «Алавес».

Отметим, что сборной Испании с 2018 года руководил Луис Энрике (с небольшим перерывом в 2019 году из-за смерти младшей дочери). «Красная фурия» на ЧМ-2022 в Катаре уступила сборной Марокко на стадии 1/8 финала (0:0, 0:3 — по пенальти), после чего он решил покинуть занимаемую должность.

ЧМ-2022,Луис Энрике,
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