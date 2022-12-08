Журналисты мяуканьем встретили пресс-атташе сборной Бразилии

Журналисты встретили мяуканьем пресс-атташе сборной Бразилии по футболу на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фото: ТАСС ТАСС

Накануне в сети набрал популярность видеоролик, где пресс-атташе Винисиус Родригес грубо скидывает кота со стола во время общения с бразильской прессой после открытой тренировки. Когда началась пресс-конференция в четверг и пресс-атташе появился в зале для общения с журналистами вместе с тренером бразильской команды, некоторые представители СМИ мяукнули, что вызвало смех в зале.

В конце пресс-конференции корреспондент ТАСС подошел к пресс-атташе, узнать о состоянии кота. "С котом все хорошо, не переживайте. Он прекрасно себя чувствует", - ответил Родригес.