ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
51 минуту назад

Эпатирующая Катар модель Кнолль заявила, что у сборной Хорватии отняли золото на ЧМ в России

Газета.Ru

Хорватская модель Ивана Кнолль высказалась о перспективах национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Эпатажная модель заявила об отнятом в России золоте сборной Хорватии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В первых матчах я была довольна игрой наших парней, по ходу турнира они только прибавили. Бразилия — самый трудный соперник из всех возможных. Надеюсь, что матч не сложится так, как он сложился в Сан-Паулу в 2014 году, когда мы им проиграли. Верю в наших парней и надеюсь, что мы идем к финалу. В последнем матче хочу видеть Хорватию и Францию, но хочу, чтобы в этот раз Хорватия взяла золото, которое у нас отняли в России", - передает слова Кнолль Jutarnji.

Сборная Хорватии заняла второе место в своей группе, пропустив вперед себя только Марокко.

В первом туре подопечные Златко Далича сыграли с ними вничью, а затем обыграли Канаду (4:1) и поделили очки с Бельгией (0:0). В матче 1/8 финала вице-чемпионы мира лишь по пенальти смогли пройти сборную Японии. 9 декабря в рамках 1/4 финала подопечные Златко Далича встретятся с Бразилией. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Напомним, что на предыдущем чемпионате мира в России хорваты в финале уступили сборной Франции. Ранее Карло Анчелотти назвал главного фаворита ЧМ-2022 в Катаре.

ЧМ-2022,Златко Далич,Карло Анчелотти,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители