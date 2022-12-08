Эпатажная модель заявила об отнятом в России золоте сборной Хорватии

Хорватская модель Ивана Кнолль высказалась о перспективах национальной команды на чемпионате мира в Катаре.
"В первых матчах я была довольна игрой наших парней, по ходу турнира они только прибавили. Бразилия — самый трудный соперник из всех возможных. Надеюсь, что матч не сложится так, как он сложился в Сан-Паулу в 2014 году, когда мы им проиграли. Верю в наших парней и надеюсь, что мы идем к финалу. В последнем матче хочу видеть Хорватию и Францию, но хочу, чтобы в этот раз Хорватия взяла золото, которое у нас отняли в России", - передает слова Кнолль Jutarnji.
Сборная Хорватии заняла второе место в своей группе, пропустив вперед себя только Марокко.
В первом туре подопечные Златко Далича сыграли с ними вничью, а затем обыграли Канаду (4:1) и поделили очки с Бельгией (0:0). В матче 1/8 финала вице-чемпионы мира лишь по пенальти смогли пройти сборную Японии. 9 декабря в рамках 1/4 финала подопечные Златко Далича встретятся с Бразилией. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
Напомним, что на предыдущем чемпионате мира в России хорваты в финале уступили сборной Франции. Ранее Карло Анчелотти назвал главного фаворита ЧМ-2022 в Катаре.