Эпатажная модель заявила об отнятом в России золоте сборной Хорватии

"В первых матчах я была довольна игрой наших парней, по ходу турнира они только прибавили. Бразилия — самый трудный соперник из всех возможных. Надеюсь, что матч не сложится так, как он сложился в Сан-Паулу в 2014 году, когда мы им проиграли. Верю в наших парней и надеюсь, что мы идем к финалу. В последнем матче хочу видеть Хорватию и Францию, но хочу, чтобы в этот раз Хорватия взяла золото, которое у нас отняли в России", - передает слова Кнолль Jutarnji.