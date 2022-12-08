В сборной Бразилии рассказали о самочувствии сброшенного со стола кота

В четверг пресс-конференция сборной Бразилии накануне матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии началась с мяуканья собравшихся на ней журналистов. Так они встретили пресс-атташе команды, который днем ранее весьма грубо сбросил со стола кота, который мешал ему общаться с представителями СМИ.

В четверг пресс-конференция сборной Бразилии накануне матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии началась с мяуканья собравшихся на ней журналистов. Так они встретили пресс-атташе команды, который днем ранее весьма грубо сбросил со стола кота, который мешал ему общаться с представителями СМИ.

Сотрудник сборной Бразилии сбросил кота со стола во время пресс-конференции / Авторы: TNT Sports Brasil

Это вызвало смех зале, однако не уберегло пресс-атташе от вопроса о том, знает ли он, как чувствует себя кот.

"С котом все хорошо, не переживайте. Он прекрасно себя чувствует", - приводит слова пресс-атташе команды ТАСС.