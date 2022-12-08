ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

В сборной Бразилии рассказали о самочувствии кота, сброшенного со стола во время пресс-конференции

Российская Газета

В четверг пресс-конференция сборной Бразилии накануне матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии началась с мяуканья собравшихся на ней журналистов. Так они встретили пресс-атташе команды, который днем ранее весьма грубо сбросил со стола кота, который мешал ему общаться с представителями СМИ.

В сборной Бразилии рассказали о самочувствии сброшенного со стола кота
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В четверг пресс-конференция сборной Бразилии накануне матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии началась с мяуканья собравшихся на ней журналистов. Так они встретили пресс-атташе команды, который днем ранее весьма грубо сбросил со стола кота, который мешал ему общаться с представителями СМИ.

Сотрудник сборной Бразилии сбросил кота со стола во время пресс-конференции / Авторы: TNT Sports Brasil

Это вызвало смех зале, однако не уберегло пресс-атташе от вопроса о том, знает ли он, как чувствует себя кот.

"С котом все хорошо, не переживайте. Он прекрасно себя чувствует", - приводит слова пресс-атташе команды ТАСС.

Матч между сборными Бразилии и Хорватии состоится в пятницу, 9 декабря. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители