Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, на фоне слухов о его возможном отъезде с чемпионата мира по футболу в Катаре, что национальную команду не сломают внешние силы. Он добавил, что она будет бороться за победу до конца, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не включил Роналду в основной состав национальной команды на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Швейцарии.

Кроме того, тренер постоянно менял Роналду во втором тайме в играх турнира. Подобная политика тренера вызывала у легендарного футболиста сильное раздражение, уточняет агентство. В частности, он якобы заявлял, что планирует покинуть чемпионат.

Роналду подчеркнул, что португальская команда «слишком сплоченная, слишком храбрая», чтобы ее могли сломить любые внешние силы, чтобы соперники могли запугать ее.