Нигматуллин назвал недостаток сборной Бразилии

«С нетерпением ожидают 1/4 финала. Из всех команд, что я видел, мне больше всего понравились Франция и Бразилия. Но Бразилия — команда настроения, у нее есть такой недостаток, а вот у Франции командная игра сильно зависит от Мбаппе, он главный джокер французов. Это ЧМ турнир сюрпризов, поэтому в 1/4 тоже все может интересно», — передает слова Нигматуллина «Рейтинг букмекеров».