Нигматуллин назвал недостаток сборной Бразилии

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящих четвертьфинальных матчах чемпионата мира в Катаре.
«С нетерпением ожидают 1/4 финала. Из всех команд, что я видел, мне больше всего понравились Франция и Бразилия. Но Бразилия — команда настроения, у нее есть такой недостаток, а вот у Франции командная игра сильно зависит от Мбаппе, он главный джокер французов. Это ЧМ турнир сюрпризов, поэтому в 1/4 тоже все может интересно», — передает слова Нигматуллина «Рейтинг букмекеров».
Сборная Бразилии не без потерь прошла групповой этап. Подопечные Тите одержали победы над Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0), а также уступили Камеруну (0:1).
В матче 1/8 финала бразильцы расправились со сборной Южной Кореи 4:1.
Завтра, 9 декабря, «пентакампионы» в рамках 1/4 встретятся со сборной Хорватии. Начало матча в 18.00 по московскому времени.
Также в четвертьфинале сыграют Нидерланды и Аргентина, Марокко и Португалия, Англия и Франция.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».
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