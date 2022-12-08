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1 час назад

Le Figaro: победа Марокко над Испанией на ЧМ в Катаре обнажила старую проблему Европы

Елена Прошина

Победа сборной Марокко над командой Испании в 1/8 Чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, обнажила старую проблему Европу — связь между иммигрантами и ростом преступности в странах Евросоюза. Такое мнение в своей статье в Le Figaro высказал директор французского Института юстиции Пьер-Мари Сев.

Победа Марокко над Испанией на ЧМ-2022 обнажила старую проблему Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он напомнил, что матч между Марокко и Испанией в основное время завершился ничьей со счетом 0:0. Вырвать победу марокканцам удалось в серии пенальти, счет которой составил 3:0 в их пользу. Сев назвал матч «жалким и скучным». По его мнению, он мог и вовсе остаться во Франции незамеченным, если бы не массовые беспорядки, которые устроили марокканские болельщики в европейских странах.

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В качестве примера Сев привел столкновения фанатов сборной Марокко с полицией в Лилле, стрельбу в Ницце, погром магазинов на Елисейских полях и вывешивание флага на ратуше Амьена. Кроме того, по его словам, только Францией дело не ограничилось, марокканские болельщики устроили беспорядки также в Турине, Барселоне, Мадриде, Бельгии и Нидерландах. При этом в самом Марокко ничего подобного не произошло.

«Уже многократно было доказано, что по всей Европе иммигранты, особенно выходцы из Африки, непропорционально сильно портят статистику преступлений и правонарушений. Почему-то на одного иммигранта приходится в среднем больше преступлений, чем на одного коренного жителя», — отметил Сев.

Свои слова он подтвердил данными французского МВД, исследованиями Лундского университета в Швеции и опросами социолога Уго Лагранжа в Швейцарии и Норвегии.

Сев уверен, что в основе данной проблемы лежит «государство», а если точнее, то правосудие, которое власти страны выстраивают в обществе, ставшем мультикультурным. По его мнению, главной ошибкой европейского законодательства в данном случае являются попытки «сочетать между собой современные стереотипные представления о гуманных законах и сложные местные обычаи и традиции» разных народов и культур. Также он указал на то, что осознать и решить эту проблему Европе мешает «беспорядочный рост иммиграции» и вытекающее из него «затопление культурными разногласиями».

В качестве примера Сев привел судебное разбирательство от 2008 года, когда мужчина-мусульманин подал иск с просьбой аннулирования брака, поскольку его жена лишилась девственности до брака с ним. В результате судья удовлетворил его обращение, несмотря на гнев местного политического класса.

На фоне этого Сев призвал власти Франции начать «извлекать уроки» из происходящего.

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