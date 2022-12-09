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2 часа назад

Появились подробности разговора Роналду с тренером сборной об отъезде из Катара

Lenta.ru

Появились подробности разговора нападающего Криштиану Роналду и главного тренера сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуша накануне матча чемпионата мира со Швейцарией. Об этом сообщает Record.

Появились подробности разговора Роналду об отъезде из Катара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько источников издания подтвердили, что Роналду угрожал покинуть расположение сборной в Катаре. Уточняется, что у форварда был бурный разговор с Сантушем перед матчем 1/8 финала турнира. Однако футболист отступил в споре, чтобы избежать раскола в команде.

8 декабря появилась информация о том, что Роналду хотел уехать с мундиаля из-за того, что Сантуш не выпустил его в стартовом составе матча 1/8 финала со Швейцарией. Однако в итоге футболист остался в расположении команды. В Португальской футбольной федерации опровергли информацию об угрозах со стороны нападающего.

Сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал мундиаля. Роналду появился на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.

ЧМ-2022,Фернанду Сантуш,Криштиану Роналду,
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