В Северной Корее показали первый футбольный матч с начала чемпионата мира

Центральное телевидение КНДР впервые с начала чемпионата мира по футболу в Катаре показало матч сборной Республики Корея, такого внимания удостоилась только ее последняя встреча с командой Бразилии, завершившаяся победой латиноамериканцев 4:1. Об этом в четверг сообщил портал NK News.

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На телеэкранах КНДР появляются отредактированные записи матчей после их завершения. Встреча сборных Республики Корея и Бразилии состоялась в понедельник, но запись была показана в КНДР в среду. Это был матч 1/8 финала чемпионата мира, после поражения южнокорейцы отправились домой.

Во время начала матча Центральное телевидение КНДР назвало имена южнокорейских футболистов. Как поясняет NK News, обычно власти народной республики избегают транслировать матчи европейских клубов с участием даже одного южнокорейца. Кроме того, из записи не пропала реклама иностранных компаний, в том числе продукции южнокорейской Hyundai.