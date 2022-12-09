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49 минут назад

Тренер сборной Нидерландов ван Гал заявил, что в 71 год выглядит как бог

Газета.Ru

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал не исключил, что продолжит тренерскую карьеру после национальной команды.

"Мне 71 год, но я выгляжу как бог" - Луи ван Гал, тренер Нидерландов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Специалист ранее заявлял, что завершит карьеру после чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Никогда не говори «никогда». У наc еcть хороший пример: Дик Адвокат. Вы, наверное, его не знаете – он тренировал cборную Ирака, хотя он даже cтарше меня. На днях он уcтроилcя на другую работу.

Если я получу хорошее предложение, может быть, я еще немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но я выгляжу как бог», – приводит слова специалиста Voetbal International.

Ван Гал ранее работал в амстердамском «Аяксе», мюнхенской «Баварии», «Манчестер Юнайтед».

Сборная Нидерландов пробилась в четвертьфинал ЧМ-2022, где встретится с командой Аргентины. Игра состоится 9 декабря. Начало в 22:00 по московскому времени.

Ранее стали известны подробности разговора Криштиану Роналду с тренером сборной Португалии об отъезде из Катара.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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