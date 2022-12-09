"Мне 71 год, но я выгляжу как бог" - Луи ван Гал, тренер Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал не исключил, что продолжит тренерскую карьеру после национальной команды.
Специалист ранее заявлял, что завершит карьеру после чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Никогда не говори «никогда». У наc еcть хороший пример: Дик Адвокат. Вы, наверное, его не знаете – он тренировал cборную Ирака, хотя он даже cтарше меня. На днях он уcтроилcя на другую работу.
Если я получу хорошее предложение, может быть, я еще немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но я выгляжу как бог», – приводит слова специалиста Voetbal International.
Ван Гал ранее работал в амстердамском «Аяксе», мюнхенской «Баварии», «Манчестер Юнайтед».
Сборная Нидерландов пробилась в четвертьфинал ЧМ-2022, где встретится с командой Аргентины. Игра состоится 9 декабря. Начало в 22:00 по московскому времени.
Ранее стали известны подробности разговора Криштиану Роналду с тренером сборной Португалии об отъезде из Катара.