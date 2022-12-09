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1 час назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на пятницу, 9 декабря

Алиса Селезнёва

Сегодня, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоятся игры ¼ финала. Расписание соревнований приводит «Чемпионат.com».

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на пятницу, 9 декабря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В первом четвертьфинальном мачте, который начнется сегодня в 18.00 мск, сыграют сборные Хорватии и Бразилии.

Хорваты вышли в четвертьфинал после очень сложной игры со сборной Японии. Основное время встречи завершилось ничьей со счетом 1:1, выбить победу хорватам удалось лишь в серии пенальти, результат которой составил 3:1. При этом бразильцы без проблем прошли групповой этап, а в 1/8 финала разгромили сборную Южной Кореи со счетом 4:1.

В 22.00 мск болельщики смогут увидеть матч между командами Нидерландов и Аргентины. Голландцы заняли первое место в группе, а в 1/8 финала сборная Нидерландов переиграла команду США со счетом 3:1. При этом аргентинцы начали свое выступление на ЧМ в Катаре с сенсационного поражения от Саудовской Аравии, однако затем выиграли три матча подряд.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Российская сборная не принимает участие в мировом первенстве. Команда была снята с соревнований после начала спецоперации на Украине.

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