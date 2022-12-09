ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Юран назвал главного фаворита плей-офф ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о шансах сборной Бразилии на чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре.

Юран назвал главного фаворита плей-офф ЧМ-2022
Фото: ТАССТАСС

«Бразилия - главный претендент на чемпионство. Главное, чтобы в матче с хорватами они не поймали Joga Bonito. Им нужно играть сейчас на результат. Это будет интересный матч», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Четвертьфинальный поединок чемпионата мира между сборными Хорватии и Бразилии состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В ½ финала победитель этой пары сыграет против Аргентины или Нидерландов.

ЧМ-2022,Сергей Юран,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители