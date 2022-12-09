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1 час назад

Тренер сборной Португалии Сантуш заявил, что Роналду никогда не грозил покинуть команду

Газета.Ru

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что никогда не слышал от капитана команды Криштиану Роналду угроз покинуть чемпионат мира в Катаре из-за недовольства решениями специалиста.

"Давайте оставим Роналду в покое"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он никогда не заявлял мне, что намерен покинуть команду. Посмотрите на его отношение к сборной — он праздновал голы вместе с другими игроками и благодарил болельщиков.

Да, у меня был непростой разговор с ним перед игрой со швейцарцами. Я сказал, что его не будет в стартовом составе. Он был недоволен, но это был нормальный разговор, в котором каждый может высказать свою точку зрения. Пришло время закончить обсуждать все это. Давайте оставим Роналду в покое», — цитирует Сантуша Marca.

СМИ ранее сообщали, что Роналду был в бешенстве после решения главного тренера Фернанду Сантуша оставить его в запасе на матч со сборной Швейцарии. Футболист до этого уже проявлял недовольство слишком ранней, по его мнению, заменой в поединке с корейцами в заключительной игре группового раунда ЧМ-2022.

Капитан национальной команды якобы пригрозил тренеру отъездом с турнира в Катаре. Впоследствии Федерация футбола Португалии выступила с официальным опровержением этой информации, заявив, что Роналду никогда не выдвигал ультиматумов на мировом первенстве в Катаре.

Ранее представитель вратаря клуба немецкой Бундеслиги «Байер» (Леверкузен) Андрея Лунева Антон Смирнов заявил, что футболисту отказали в британской визе, необходимой голкиперу для участия в товарищеском матче с шотландским «Рейнджерс».

ЧМ-2022,Антон Смирнов,Андрей Лунев,Фернанду Сантуш,Криштиану Роналду,
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