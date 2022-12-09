«Он никогда не заявлял мне, что намерен покинуть команду. Посмотрите на его отношение к сборной — он праздновал голы вместе с другими игроками и благодарил болельщиков.



Да, у меня был непростой разговор с ним перед игрой со швейцарцами. Я сказал, что его не будет в стартовом составе. Он был недоволен, но это был нормальный разговор, в котором каждый может высказать свою точку зрения. Пришло время закончить обсуждать все это. Давайте оставим Роналду в покое», — цитирует Сантуша Marca.