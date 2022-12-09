Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что никогда не слышал от капитана команды Криштиану Роналду угроз покинуть чемпионат мира в Катаре из-за недовольства решениями специалиста.
«Он никогда не заявлял мне, что намерен покинуть команду. Посмотрите на его отношение к сборной — он праздновал голы вместе с другими игроками и благодарил болельщиков.
Да, у меня был непростой разговор с ним перед игрой со швейцарцами. Я сказал, что его не будет в стартовом составе. Он был недоволен, но это был нормальный разговор, в котором каждый может высказать свою точку зрения. Пришло время закончить обсуждать все это. Давайте оставим Роналду в покое», — цитирует Сантуша Marca.
СМИ ранее сообщали, что Роналду был в бешенстве после решения главного тренера Фернанду Сантуша оставить его в запасе на матч со сборной Швейцарии. Футболист до этого уже проявлял недовольство слишком ранней, по его мнению, заменой в поединке с корейцами в заключительной игре группового раунда ЧМ-2022.
Капитан национальной команды якобы пригрозил тренеру отъездом с турнира в Катаре. Впоследствии Федерация футбола Португалии выступила с официальным опровержением этой информации, заявив, что Роналду никогда не выдвигал ультиматумов на мировом первенстве в Катаре.
Ранее представитель вратаря клуба немецкой Бундеслиги «Байер» (Леверкузен) Андрея Лунева Антон Смирнов заявил, что футболисту отказали в британской визе, необходимой голкиперу для участия в товарищеском матче с шотландским «Рейнджерс».