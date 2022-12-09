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1 час назад

Левандовски заявил, что игроки сборной Польши никогда не требовали призовых

Евро-футбол.Руиещё 1

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски отреагировал на информацию о призовых для футболистов национальной команды после чемпионата мира – 2022.

Левандовски: игроки сборной Польши никогда не требовали призовых
Фото: Euro-football.ruEuro-football.ru

Левандовски сказал Onet.pl, что Премьер-министр страны сделал заявление о призовых, но никто из команды не воспринял его всерьез, потому что игроки никогда не просили денег, Польша ехала на чемпионат мира не из-за денег. Футболисты с гордостью относятся к сборной, добавил нападающий.

Напомним, поляки заняли второе место в своей группе и вышли в плей-офф турнира, но уже в 1/8 финала их соперником стала сборная Франции. Матч завершился победой французов со счетом 3:1.

ЧМ-2022,Роберт Левандовски,
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