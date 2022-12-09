Левандовски: игроки сборной Польши никогда не требовали призовых

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски отреагировал на информацию о призовых для футболистов национальной команды после чемпионата мира – 2022.

Левандовски сказал Onet.pl, что Премьер-министр страны сделал заявление о призовых, но никто из команды не воспринял его всерьез, потому что игроки никогда не просили денег, Польша ехала на чемпионат мира не из-за денег. Футболисты с гордостью относятся к сборной, добавил нападающий.