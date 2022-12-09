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1 час назад

​Зиеш жертвует весь свой заработок в сборной Марокко

Евро-футбол.Ру

Хаким Зиеш, один из наиболее известных футболистов сборной Марокко, никогда не брал деньги за выступления в национальной команде. Этот заработок Зиеш всегда направляет персоналу сборной, а также бедным семьям Марокко. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Халед Бейдун.

​Зиеш жертвует весь свой заработок в сборной Марокко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хаким Зиеш дебютировал за сборную Марокко в октябре 2015 года. С тех пор вингер провёл за команду 47 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 11 голевых передач.

В субботу, 10 декабря, сборная Марокко проведёт матч 1/4 финала чемпионата мира против Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Хаким Зиеш,
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