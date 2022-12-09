Бразилия и Хорватия не открыли счёт в основное время

Сегодня, 9 декабря, сборные Хорватии и Бразилии встречаются в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

Команды не открыли счёт в основное время. Встреча перешла в дополнительное время. На 25-й минуте Данило получил жёлтую карточку. Йосип Юранович совершил рывок по правому краю, прокинул мяч вперёд, а Данило в попытке отбора прямой ногой задел голову соперника.