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1 час назад

Бразилия — Хорватия: команды не открыли счёт в основное время

Чемпионат.com

Сегодня, 9 декабря, сборные Хорватии и Бразилии встречаются в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

Бразилия и Хорватия не открыли счёт в основное время
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Команды не открыли счёт в основное время. Встреча перешла в дополнительное время. На 25-й минуте Данило получил жёлтую карточку. Йосип Юранович совершил рывок по правому краю, прокинул мяч вперёд, а Данило в попытке отбора прямой ногой задел голову соперника.

На 66-й минуте Лукас Пакета обработал мяч на входе в штрафную, продавил защитника и нанёс удар — Доминик Ливакович сократил дистанцию и парировал удар.

ЧМ-2022,Лукас Пакета,Йосип Юранович,Доминик Ливакович,
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