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1 час назад

Вратарь Ливакович в матче с бразильцами установил рекорд сборной Хорватии по сейвам на ЧМ

Матч ТВ

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил восемь ударов в створ ворот в четвертьфинальном матче ЧМ 2022 против команды Бразилии, сообщает статистический сервис Opta.

Вратарь Ливакович в матче с бразильцами установил рекорд сборной Хорватии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что это рекордный показатель для сборной Хорватии на чемпионатах мира.

На ЧМ 2022 только Войцех Щенсный в матче с Аргентиной сделал больше сейвов за матч (9).

Матч Хорватия — Бразилия проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр Райяне. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Доминик Ливакович,
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