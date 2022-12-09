Вратарь Ливакович в матче с бразильцами установил рекорд сборной Хорватии

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил восемь ударов в створ ворот в четвертьфинальном матче ЧМ 2022 против команды Бразилии, сообщает статистический сервис Opta.

Отмечается, что это рекордный показатель для сборной Хорватии на чемпионатах мира.

На ЧМ 2022 только Войцех Щенсный в матче с Аргентиной сделал больше сейвов за матч (9).

Матч Хорватия — Бразилия проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр Райяне. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.