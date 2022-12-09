Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022, проиграв Хорватии

Сборная Хорватии одержала победу над Бразилией в серии пенальти со счетом 4:2, выйдя в полуфинал Чемпионата мира по футболу — 2022, который проходит в Катаре. Проигравшая команда выбыла из состязания.

Команды встретились на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Дохе. Ни в первом, ни во втором таймах ни одна из сборных не смогла открыть счет. В итоге 90 минут основного времени завершились со счетом 0:0.

Все изменилось в добавочное время, где на 105 минуте нападающему сборной Бразилии Неймару удалось прорваться в штрафную и забить гол в ворота соперника. Этот мяч стал 77-м для игрока за национальную команду, что позволило ему сравняться с лучшим бомбардиром страны Пеле.

Однако радость бразильцев продлилась всего 11 минут. На 116-й минуте нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович смог сравнять счет, забив ответный гол в ворота противника. Итогом добавочных 30 минут стал счет 1:1.

Победителя определила серия пенальти, в которой лучшей оказалась сборная Хорватии. Счет составил 4:2.

Соперник Хорватии в полуфинале выяснится уже сегодня. В 22:00 состоится второй матч плей-офф, в котором встретятся сборные Аргентины и Нидерландов.