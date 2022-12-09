Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022, проиграв Хорватии

Сборная Хорватии одержала победу над Бразилией в серии пенальти со счетом 4:2, выйдя в полуфинал Чемпионата мира по футболу — 2022, который проходит в Катаре. Проигравшая команда выбыла из состязания.
Команды встретились на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Дохе. Ни в первом, ни во втором таймах ни одна из сборных не смогла открыть счет. В итоге 90 минут основного времени завершились со счетом 0:0.
Все изменилось в добавочное время, где на 105 минуте нападающему сборной Бразилии Неймару удалось прорваться в штрафную и забить гол в ворота соперника. Этот мяч стал 77-м для игрока за национальную команду, что позволило ему сравняться с лучшим бомбардиром страны Пеле.
Однако радость бразильцев продлилась всего 11 минут. На 116-й минуте нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович смог сравнять счет, забив ответный гол в ворота противника. Итогом добавочных 30 минут стал счет 1:1.
Победителя определила серия пенальти, в которой лучшей оказалась сборная Хорватии. Счет составил 4:2.
Соперник Хорватии в полуфинале выяснится уже сегодня. В 22:00 состоится второй матч плей-офф, в котором встретятся сборные Аргентины и Нидерландов.
Напомним, что сборная Хорватии является серебряный призером ЧМ-2018, который проходил в России. Команда Бразилии, являющаяся пятикратным чемпионом мира, на турнире в РФ не прошла в полуфинал, проиграв в 1/4 со счетом 1:2 Бельгии. История повторилась и в этот раз.