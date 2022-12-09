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1 час назад

​Уткин отреагировал на провал Бразилии на чемпионате мира

Евро-футбол.Руиещё 1

Сборная Бразилии, считавшаяся одним из главных фаворитов чемпионата мира, вылетела уже по итогам четвертьфинала. Команда Тите проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти. На провал «селесао» отреагировал известный журналист Василий Уткин.

​Уткин отреагировал на провал Бразилии на чемпионате мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Жалко бразильцев. Хорошая была команда, вполне тянущая на место в истории. Но последняя песня хорватов всё тянется и тянется! Сами прервутся, когда допоют, никто их не перебьёт», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сборная Бразилии в последний раз становилась чемпионом мира в 2002 году. С тех пор «селесао» не удавалось добраться даже до полуфинала мундиаля.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году. Турнир будут принимать сразу три страны – США, Мексика и Канада.

ЧМ-2022,Василий Уткин,
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