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27 минут назад

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

Матч ТВиещё 4

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите объявил об уходе с должности.

Сборная Бразилии лишилась главного тренера после вылета с ЧМ-22
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пятницу бразильцы уступили сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ 2022.

— Как я уже сказал, мой цикл закончился. Я сказал это более полутора лет назад. Я человек слова, — сказал Тите на пресс конференции, чьи слова приводит Relevo.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.

В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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