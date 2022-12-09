Сборная Бразилии лишилась главного тренера после вылета с ЧМ-22

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите объявил об уходе с должности.
В пятницу бразильцы уступили сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ 2022.
— Как я уже сказал, мой цикл закончился. Я сказал это более полутора лет назад. Я человек слова, — сказал Тите на пресс конференции, чьи слова приводит Relevo.
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