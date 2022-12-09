Сборная России отреагировала на поражение Бразилии на ЧМ-2022

Пресс-служба сборной России в Telegram-канале отреагировала на поражение Бразилии от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира - 2022 в Катаре. Бразильцы проиграли хорватам в серии пенальти (1:1, 2:4).
Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира - 2018 сборная России также проиграла хорватским футболистам в серии послематчевых пенальти.
"Понимаем это чувство...", — говорится в публикации.
В основное время команды не смогли открыть счет. В добавленное время к первому экстратайму нападающий сборной Бразилии Неймар забил первый гол в матче. Уже в конце второго дополнительного тайма хорват Бруно Петкович сравнял счет и перевел встречу в серию пенальти. где сильнее оказалась сборная Хорватии.
Таким образом, хорватские футболисты в полуфинале мундиаля встретятся с победителем матча Аргентина — Нидерланды, который состоится сегодня, 9 декабря, в 22:00 по московскому времени. В других четвертьфинальных матчах Марокко сыграет с Португалией, а сборная Франции проведет встречу с Англией.
Ранее известный в прошлом футболист Максим Деменко, игравший за санкт-петербургский "Зенит" и московский "Спартак", а также проведший два матча за национальную сборную России, высказался о значении психологии в серии пенальти в матче между Хорватией и Бразилией.