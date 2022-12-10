Гол Месси помог Аргентине обыграть Нидерланды и выйти в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу обыграла Нидерланды в плей-офф Чемпионата мира по футболу в Катаре со счетом 2:2, сообщает championat.com.

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Аргентинцы вырвались вперед уже в первом тайме. На 35-й минуте после передачи со стороны нападающего Лионеля Месси гол забил защитник Науэль Молина. Больше в первом тайме никто не отличился. Первые 45 минут завершились со счетом 0:1 в пользу сборной Аргентины.

Победитель матча встретится в полуфинале 13 декабря с Хорватией, которая одолела сборную Бразилии. Итог этой игры определила серия пенальти, в которой со счетом 4:2 победу одержала первая сборная. Соответственно, в полуфинале Хорватия встретится с Аргентиной.