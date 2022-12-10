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2 часа назад

Один из комментаторов на матче Нидерландов и Аргентины потерял сознание

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Один из иностранных комментаторов, который работал на встрече 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, потерял сознание прямо во время эфира.

Один из комментаторов на матче Нидерландов и Аргентины потерял сознание
Фото: соцсетисоцсети

«Один из комментаторов потерял сознание. его буквально откачивают на рабочей позиции», — сказал комментатор Дмитрий Шнякин в эфире «Матч ТВ».

Напряжённый матч закончился победой Аргентины в серии пенальти.

На 35-й минуте Лионель Месси прорвался по центру, ложным движением ушёл от соперника и отдал проникающий пас в штрафную на Науэля Молину, который технично отправил мяч внешней стороной стопы в левый нижний угол. На 71-й минуте защитник «оранжевых» Дензел Думфрис нарушил правила в своей штрафной на Маркосе Акунье.

Пенальти уверенно реализовал Лионель Месси – голкипер остался по центру, а форвард на средней высоте пробил под правую штангу. На 83-й минуте вышедший на замену Ваут Вегорст отыграл один мяч. Команда Луи ван Гала сумела уйти от поражения на 11-й добавленной минуте благодаря голу всё того же Вегорста, который оформил дубль. В серии пенальти игроки «оранжевых» допустили два промаха, а аргентинцы — один. 4:3 — победа Аргентины.

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