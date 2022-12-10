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2 часа назад

Скалони высказался об игре Месси

Евро-футбол.Руиещё 2

Главный тренер сборной Аргентины поделился мыслями об игре Лионеля Месси в матче четвертьфинала чемпионата мира против Нидерландов.

Скалони высказался об игре Месси на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

35-летний капитан отметился голевой передачей и забитым мячом в основное время, которое завершилось со счётом 2:2, а также был точен в серии послематчевых пенальти, закончившейся триумфом Аргентины.

«Сегодня Лео показал, что является лучшим игроком всех времён», – заявил после выигранного матча Лионель Скалони, слова которого приводит официальный аккаунт сборной Аргентины в социальных сетях.

В полуфинале аргентинцам предстоит встретиться со сборной Хорватии, одолевшей в серии пенальти Бразилию.

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