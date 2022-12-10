Скалони высказался об игре Месси на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины поделился мыслями об игре Лионеля Месси в матче четвертьфинала чемпионата мира против Нидерландов.

35-летний капитан отметился голевой передачей и забитым мячом в основное время, которое завершилось со счётом 2:2, а также был точен в серии послематчевых пенальти, закончившейся триумфом Аргентины.